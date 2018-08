Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Air France-KLM nach den Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Die Zahlen seien durchaus gut ausgefallen, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings bleibe offen, ob die Erwartungen des Marktes so tief gewesen seien wie die Konsensschätzungen. Der Ausblick sei ebenfalls positiv, allerdings gebe es Gegenwind von den Treibstoffpreisen und der Währungsentwicklung./mf/she Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0097 2018-08-01/13:10

ISIN: FR0000031122