Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!



Sonntag, 19. August 2018, 12:00 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum in Mainz



Pikant und feurig, spitzfindig und sinnlich geht es auf dem Mainzer Lerchenberg zu, denn das Motto der neuen "Fernsehgarten"-Folge lautet "Schön scharf".



Gäste: Kerstin Ott, Ben Zucker, Vincent Gross, Detlef Malinkewitz, Helmut Lotti, Zoë, Georgie Chapple und andere



Andrea Kiewel präsentiert Scharfes in allen Variationen: von Kulinarischem über eine kleine Messerkunde bis hin zu einer Dessous-Modenschau.



