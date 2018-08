Hannover (ots) - Die TUI Group setzt ihren Wachstumskurs im Hotelsegment fort und erweitert ihr Portfolio auf der Fernstrecke. Mit dem Kauf eines Resorts auf der ostafrikanischen Insel Sansibar ergänzt der weltweit führende Touristikkonzern sein Angebot im Indischen Ozean. Das Hotel 'Dream of Zanzibar' wird ab sofort von TUI betrieben. Alle bestehenden Buchungen werden in diesem Zuge übernommen und weitergeführt. In der Wintersaison 2019/2020 wird das Hotel schließlich als TUI Blue Zanzibar neu positioniert. Mit der Anlage im afrikanisch-arabischen Stil wird die neue Lifestyle-Hotelmarke ihr Konzept rund um das authentische Erleben der Urlaubsregion somit erstmalig auf der Fernstrecke etablieren.



"Auf unserem Wachstumskurs suchen wir verstärkt nach Urlaubszielen, die durch ihr durchgängig warmes Klima einen wirtschaftlichen Ganzjahresbetrieb ermöglichen", sagt TUI Blue Geschäftsführer Artur Gerber. "Das Hotel 'Dream of Zanzibar' verfügt bereits heute über eine sehr gute Auslastung und eine hohe Gästezufriedenheit. Gleichzeitig bietet die Destination vielfältige kulturelle Einflüsse und Ausflugsmöglichkeiten. Dies sind für uns beste Voraussetzungen, um mit unserer neuen Hotelmarke ein einzigartiges Urlaubserlebnis für unsere Gäste zu schaffen."



Die Insel vor der Küste Tansanias ist bekannt für ihre Gewürze, weißen Strände und kulturelle Vielfalt. Ein attraktives Ausflugsziel ist zudem die historische Altstadt von Sansibar-Stadt, auch Stone Town genannt, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Die Destination im Indischen Ozean entwickelt sich zunehmend zum Trend-Ziel, nicht nur als Badeaufenthalt nach einer Safari. Neben dem TUI Blue Zanzibar eröffnet bereits in dieser Wintersaison mit dem Riu Palace Zanzibar ein weiteres Hotel der TUI Gruppe auf der Insel.



Schon seit mehreren Jahren ist zudem die TUI Care Foundation in Tansania präsent. Seit 2015 unterstützt die Stiftung gemeinsam mit dem lokalen Kawa Training Centre jungen Menschen aus Sansibar dabei, eine Ausbildung zum Tour Guide zu absolvieren. Das Programm bietet den Teilnehmern eine professionelle Qualifizierung und somit neue berufliche Perspektiven im Tourismus.



Weitere Informationen sowie Fotos finden Sie unter www.tui-group.com



Über TUI Blue



Mit der neuen Lifestyle-Hotelmarke TUI Blue treibt die TUI Group das Wachstum im Hotelbereich weiter voran. Unter dem Markenclaim "Explore the more." vereint TUI Blue das Beste aus einem hochwertigen Hotelerlebnis und einer Individualreise. Die Hotels zeichnen sich durch moderne Architektur mit regionalen Elementen, ein innovatives Technologie-Konzept und das Bluefit Konzept für Fitness, Wellness und Ernährung aus. Das hochwertige Angebot der Hotels wird durch individuelle Erlebnisbausteine ergänzt. Im Vordergrund der ersten Erlebnis-Hotelmarke des TUI Hotels & Resorts-Portfolio stehen authentische Urlaubserlebnisse in der jeweiligen Region. Geschäftsführer der Hotelmarke sind Artur Gerber und Jano Martin. Zum Portfolio von TUI Blue zählen derzeit zehn Häuser in Europa und Nordafrika.



Über die TUI Group



Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und in rund 180 Zielgebieten der Erde aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI notiert im FTSE 100, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland. Die TUI Group verzeichnete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 18,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 1,102 Milliarden Euro. Der Konzern beschäftigt 67.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. TUI bietet für seine über 20 Millionen Kunden Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Dazu gehören rund 330 eigene Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU und Robinson und 16 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse bis zur "Mein Schiff"-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in England. Zum Konzern gehören darüber hinaus international führende Veranstaltermarken, 1.600 Reisebüros in Europa sowie fünf europäische Veranstalter-Fluggesellschaften mit rund 150 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen. Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern unserer Unternehmenskultur. Die TUI Care Foundation setzt auf die positiven Effekte des Tourismus. Sie initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen und trägt zu einer positiven Entwicklung der Urlaubsdestinationen bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.tuigroup.com



OTS: TUI AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/44027 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_44027.rss2 ISIN: DE000TUAG000



Pressekontakt: Natascha Kreye Pressesprecherin TUI Hotels & Resorts Konzernkommunikation Tel. +49 (0) 511 566 6029 natascha.kreye@tui.com