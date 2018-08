Der Vorstand von Osram hat die Trennung von seinem Geschäft mit Leuchten beschlossen. "Dank zahlreicher Maßnahmen hat sich die Ertragslage der Geschäftseinheit Lighting Solutions deutlich stabilisiert, so dass wir nun einen geordneten Verkaufsprozess anstoßen. Wir werden künftig einen noch stärkeren Fokus auf wachstumsstarke Zukunftsgeschäfte haben", meint Osram Licht-CEO Olaf Berlien. Nun sollen Gespräche mit Interessenten für das Leuchtengeschäft geführt werden. Auf Nachfrage bei Zumtobel , ob man sich ev. an dem Prozess beteiligt und Interesse an dem Osram-Geschäftsbereich habe" heisst es seitens Presse-Sprecherin Marina Konrad-Märk: "Wie jedes Unternehmen beobachten auch wir genau das Marktumfeld und die...

