Hamburg (ots) - Mobbing in der Schule ist für Schlagerstar Vanessa Mai ein bekanntes Thema: "Ich kann das gut nachempfinden, weil ich mir auch Gemeinheiten anhören musste", sagt die 26-Jährige im Interview mit GALA (Heft 32/2018, ab morgen im Handel). "Ich werde noch heute als arrogant abgestempelt." Warum? "Ich weiß es nicht. Vielleicht wirke ich zu selbstbewusst? Als ich bei Instagram Fotos hochgeladen habe, auf denen ich ungeschminkt war und man meine Dehnungsstreifen an den Beinen sehen konnte, haben mir tatsächlich Leute geschrieben, dass sie mich erst jetzt nett finden. Dabei bin ich ein harmonieliebendes Ding."



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Frauke Meier Gruner + Jahr GmbH Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: meier.frauke@guj.de www.gala.de