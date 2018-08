Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für FMC nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 87,20 Euro belassen. Das US-Geschäft des Dialysespezialisten habe im zweiten Quartal zwar den Erwartungen entsprochen, doch das internationale Geschäft im Allgemeinen sei schwächer verlaufen, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zahlen seien zudem deutlich beeinflusst worden durch den Verkauf der Beteiligung am Ärzte-Netzwerk Sound Physicians./ck/bek Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0104 2018-08-01/13:22

ISIN: DE0005785802