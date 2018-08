Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fuchs Petrolub nach Zahlen zum zweiten Quartal von 44 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den starken Kennziffern habe er seine Prognosen für das organische Wachstum des Schmierstoff-Herstellers in Asien und auf dem amerikanischen Kontinent erhöht, schrieb Analyst Ben Gorman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/fba Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0108 2018-08-01/13:26

ISIN: DE0005790430