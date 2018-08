Mainz (ots) -



Alkohol, Drogen, Medikamente - Suchterkrankungen zählen zu den häufigsten psychischen Krankheiten, die Therapien sind aufwendig und langwierig. "plan b" begleitet am Samstag, 4. August 2018, 17.35 Uhr, im ZDF in "Leben ohne Sucht - Raus aus der Abhängigkeit" Menschen, die Wege aus der Sucht gefunden haben, und Projekte, die zeigen, wie Prävention gelingt.



Der Fleckenbühler Hof im nordhessischen Cölbe ist mehr als ein Bauernhof: Jeder, der dort lebt und arbeitet, hat eine Suchtkarriere hinter sich und ist bereit, anderen den Weg aus der Sucht zu zeigen. Verbunden ist das für alle mit strikten Regeln und viel harter Arbeit. Wer das bei den "Fleckenbühlern" versuchen will, wird aufgenommen - zu jeder Tages- und Nachtzeit.



Dominik Forster war drogenabhängig, dealte und landete im Knast - heute holt er sich seinen Kick beim Klettern. Mit anderen ehemaligen Suchtkranken gründete Forster den "Mountain Activity Club". Inzwischen klettern dort Menschen mit und ohne Drogenvergangenheit gemeinsam: Echte Gefühle und echte Erlebnisse ersetzen den Drogenrausch. Dominik Forster hat seine Erfahrungen in Büchern verarbeitet und ist an Schulen und in Suchteinrichtungen für die Suchtprävention aktiv.



Jugendliche in Island haben gute Chancen, nie in einer Abhängigkeit zu landen. Ob Tabak, Alkohol oder illegale Drogen - nirgends in Europa konsumieren Jugendliche weniger Suchtmittel als in Island. Vor 20 Jahren sah das noch ganz anders aus: Die isländische Jugend galt als Sorgenkind Europas. Den Wandel brachte das Programm "Youth in Iceland" mit einer Mischung aus staatlich geförderten Freizeitprogrammen und strengen Maßnahmen. Heute gilt das Land als Vorbild für Europa, das isländische Präventionsmodell wird weltweit kopiert.



