Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP-Futures Märkten am Dienstag um 460 Kontrakte gestiegen ist, nach dem das Endergebnis am Montag bei 189.888 Kontrakten lag das Volumen verbesserte sich gleichzeitig um 33,2K Kontrakte. GBP/USD wird weiterhin durch die 1,3252/73 begrenzt Das Cable konsolidiert weiter in seiner ...

