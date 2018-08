An den Beratungen über einen Innovationscampus des Technologiekonzerns Siemens in Berlin will sich Landesregierungschef Michael Müller (SPD) beteiligen. "Es ist klar, dass sich der Regierende Bürgermeister zu gegebener Zeit in diese Gespräche einschalten wird", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Kathi Seefeld am Mittwoch auf Anfrage. Das geplante Engagement von Siemens in Spandau mit einer Investitionssumme von 500 bis 600 Millionen Euro war vorige Woche bekanntgeworden. "Es muss dafür aber auf höchster Ebene Dialogbereitschaft geben", sagte ein Konzernsprecher der "Berliner Zeitung" (Mittwoch)./brd/DP/tos

ISIN DE0007236101

AXC0170 2018-08-01/13:27