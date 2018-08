Chiasso, Schweiz (ots/PRNewswire) - ODEM, Entwickler des weltweit ersten On-Demand-Marketplace für Bildung, schließt sich mit dem InternetBar.org Institute (https://www.internetbar.org/) zusammen und setzt auf diese Weise Blockchain-Technologie wirksam ein, um vertriebene Bevölkerungsgruppen mit digitalisierten Bildungsmaterialien zu versorgen. Die Zusammenarbeit mit IBO basiert auf der Anwendung hochmoderner, kryptographischer Technologien und ODEM-Systemen, um mittels mobiler Endgeräte Bildungsabschlüsse auf Blockchain-Basis zu bieten.



"Gemeinsam können wir die Sicherheit der Blockchain-Technologie nutzen, um den am meisten benachteiligten Menschen dieser Welt zu helfen", so Richard Maaghul, Chief Executive Officer von ODEM."Es ist sehr erfüllend, gemeinsam mit dem IBO in ein derart bedeutendes Projekt involviert zu sein."



ODEMs Datenbank-Service-Tools richten sich an Mitglieder staatenloser Gemeinschaften wie unter anderem Ärzte, Krankenschwestern und Lehrer und bietet ihnen verifizierte Nachweise ihrer beruflicher Qualifikationen. Die Wiederherstellung professioneller Bescheinigungen gilt als erster Schritt dabei, betroffenen Gemeinschaften zur Möglichkeit der Selbstversorgung zurückzuverhelfen. Laut UNHCR zählt die Welt nahezu 70 Millionen Vertriebene.1



"Unsere Plattform ist Bestandteil jener Next-Generation-Systeme, die entrechteten Bevölkerungsgruppen Unterstützung bieten können", erklärte Scott M. Akers, Ingenieur für Blockchain-Lösungen bei ODEM. "Diese Initiative zeigt, inwiefern aufkommende Technologien wie Blockchain das Leben von Menschen ungeachtet ihrer wirtschaftlichen Lage positiv beeinflussen können."



ODEM richtet die ODEM-Plattform ein, um Lernenden den Austausch mit professionellen Lehrkräften zu ermöglichen, damit qualitativ hochwertige Bildungsprogramme zu einem angemessen Preis geschaffen werden können. Im Gegensatz zu Online-Bildungsanbietern konzentriert ODEM sich auf persönliche Studienerfahrungen in Echtzeit. Angetrieben durch das ODEM-Token optimiert die Plattform sowohl die Organisation als auch die Bereitstellung von Bildungsangeboten.



Durch die Partnerschaft mit IBO und die Anwendung eines dezentralisierten Ausbildungssystems (DApp) beabsichtigt ODEM, die Lücken in den fachlichen Qualifikationen jener Menschen zu schließen, die durch Krieg, Hungersnöte und andere Katastrophen zu Vertriebenen wurden. Professionelle, beständige Berechtigungsnachweise können verhindern, dass Berufstätige kostspielige und zeitaufwendige Prüfungen wiederholen müssen, um in ihren Bereichen arbeiten zu dürfen.



Das Non-Profit-InternetBar.org Institute erkennt, dass Zugang zu Technologie und neuen Identitätsformen benachteiligte Bevölkerungsgruppen bei einem Wiederaufbau ihres Lebens und ihrer Gemeinschaften unterstützen können. Individuen werden zu positiven Kräften für Veränderung. Das IBO macht vertriebene Bevölkerungsgruppen mit ODEMs Marketplace für Bildung vertraut, damit verifizierte Bildungsnachweise erworben werden können. Gerüstet mit ihrem digitalisierten Bildungsverlauf hat jede vertriebene Person nun die Möglichkeit, ihrer Gemeinschaft zu einem positiven gesellschaftlichen Wandel zu verhelfen.



