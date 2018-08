Apple will seinen Bezahldienst Apple Pay nun endlich nach Deutschland bringen. Doch der Zugriff auf den NFC-Chip bleibt Entwicklern unabhängiger Bezahl-Apps weiter verwehrt. Durchaus zum Verdruss deutscher Banken.

Rund vier Jahre nach dem Start seines Handy-Bezahldienstes Apple Pay in den USA will der kalifornische Tech-Konzern das Angebot in diesem Jahr endlich auch in Deutschland auf den Markt bringen. Das hat Konzernchef Tim Cook in dieser Woche angekündigt. Mit welchen Banken er zusammenarbeiten will, dazu sagte er nichts. Und - wichtiger noch - Cook deutete auch keine Änderung der umstrittenen Strategie an, Entwicklern unabhängiger Bezahl-Apps den direkten Zugriff auf die drahtlose Bezahlfunktion im dafür benötigten NFC-Chip der iPhones zu verweigern.

So können Handybenutzer zwar ihre Giro- oder Kreditkarten von inzwischen rund 4900 Bankunternehmen mit Apples Dienst koppeln und Käufe darüber abrechnen, nicht aber die bankeigenen Apps zum Bezahlen verwenden, wie das bei Telefonen mit Googles Betriebssystem Android möglich ist. Zwar betont Apple, keine Transaktionsdaten zu erfassen, die persönlich auf einzelne Kunden zurückzuführen sind. Dennoch blockiert das Unternehmen damit wirkungsvoll, dass konkurrierende Anbieter auf Basis von Apples iOS-Plattform ...

