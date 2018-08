Der Pessimismus unter Goldanlegern war selten so hoch wie heute. Und auch die Short-Positionen der Spekulanten markieren laufend Rekordwerte. Damit befinden wir uns nah dem Tiefpunkt. Es wird Zeit, antizyklisch zu denken.

Selektive Wahrnehmung am Markt

Die Resignation am Markt ist groß, schrieben wir gestern bezüglich des Pessimismus der Analysten und Investoren hinsichtlich Gold (mehr hier). Die selektive Wahrnehmung der Marktteilnehmer macht allen zu schaffen und lockt immer mehr Short-Spekulanten an, die ihre Positionen auf einen fallenden Goldpreis in der vergangenen Woche auf einen Rekordwert geschraubt haben. Der gestrige Tag zeigte dann, dass die selektive Wahrnehmung derzeit das größte Problem ist. Da wirkten Meldungen über mögliche neue Gespräche zwischen den USA und China im Handelsstreit preisbelastend auf Gold. Als es aber am Morgen hieß, dass die US-Administration deutlich höhere Zölle auf chinesische Produkte erwägt, gab es keine Gegenbewegung. Negative Nachrichten also drücken den Unzenpreis nach unten, positive haben de facto derzeit keine Wirkung. So geht das im Prinzip schon seit Monaten.

Pessimismus ...

