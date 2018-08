Schlechter hätte der Auftakt in den August kaum verlaufen können. Durchweg tiefrote Minuszeichen dominieren zur Wochenmitte bei den Kryptos, ein neuer Skandal in Vietnam sorgt für Verunsicherung. Investorengelder in Höhe von rund 35 Mio. Dollar sind verschwunden. Doch auch die Statistik lässt für die kommenden Wochen kaum Hoffnung aufkommen. Weiterlesen auf Bitcoin-Krypto.de

Den vollständigen Artikel lesen ...