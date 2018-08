Die Bahn wird in den kommenden Jahren Milliarden in die Digitalisierung ihres Streckennetzes stecken. Mit dabei: Das Münchner Start-up Konux, das mit Künstlicher Intelligenz den Verschleiß an Schienen und Co. aufspürt.

Weniger Ausfälle, verbesserte Pünktlichkeit: Die Deutsche Bahn soll zuverlässiger werden. Das ist das Versprechen, das der Konzern mit dem Megaprojekt "Digitale Schiene Deutschland" gegeben hat. Über die kommenden Jahre will er dazu einen zweistelligen Milliardenbetrag investieren. Geld, das dringend nötig scheint: Mit zuletzt 79 Prozent pünktlichen Zügen hinkt die Bahn international den meisten anderen Bahnen in Industrieländern weit hinterher; in Japan und China zum Beispiel sind mehr als 99 Prozent aller Züge pünktlich. Auch in den meisten westeuropäischen Ländern, wie der Schweiz und den Niederlanden, sind mehr Züge pünktlich. "Die Bahn pfeift leider materialmäßig auf dem letzten Loch", sagt Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn.

Das Münchner Start-up Konux soll der Bahn nun helfen, endlich gegenzusteuern. In einem ersten Schritt sollen die Strecken und Fahrzeuge zunächst besser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...