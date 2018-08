Von Alberto Delclaux

FRANKFURT (Dow Jones)--Eon will in Großbritannien rund 500 Arbeitsplätze abbauen und damit die Kosten senken, bevor die britische Regierung Ernst macht mit Plänen, die Energiepreise zu deckeln. Die Stellenstreichungen betreffen Mitarbeiter ohne Kundenkontakt, teilte der Essener Versorger mit.

"In Gesprächen mit den Gewerkschaften haben wir rund 500 mögliche Stellen in ganz Großbritannien identifiziert, und wir wollen diesen Stellenabbau möglichst auf freiwilliger Basis erreichen", sagte Michael Lewis, der das Eon-Geschäft in Großbritannien verantwortet.

Eon beschäftigt in Großbritannien mehr als 9.400 Mitarbeiter.

