Deutscher Industrie-PMI erholt sich moderater als erwartet

Das Aktivitätswachstum im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands hat im Juli wieder Schwung erhalten, allerdings fiel die Belebung nicht so spürbar aus wie erwartet. Der von IHS Markit für diesen Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) erhöhte sich in zweiter Veröffentlichung auf 56,9 (Juni: 55,9) Punkte. Allerdings blieb er damit hinter den 57,3 aus der ersten Veröffentlichung für Juli zurück. Dies war auch die Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte für den Stand zum Monatsende.

Euroraum-Industrie-PMI erholt sich wie erwartet leicht

Die Aktivität der Industrie in der Eurozone hat sich im Juli wie erwartet leicht belebt, gibt aber gerade auf der Auftragsseite wenig Anlass zu Optimismus. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich in zweiter Veröffentlichung auf 55,1 (Juni: 54,9) Punkte. Bereits in erster Veröffentlichung, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte prognostiziert hatten, war ein Wert von 55,1 gemeldet worden.

Bundesregierung bringt Aufbau von Digitalfonds auf den Weg

Die Bundesregierung hat den Aufbau des von ihr geplanten Digitalfonds auf den Weg gebracht. Das Kabinett beschloss die Errichtung des Fonds, mit dem der Breitbandausbau besonders in ländlichen Regionen sowie eine bessere digitale Ausstattung von Schulen vorangebracht werden sollen. Vorerst sind dafür 2,4 Milliarden Euro vorgesehen.

Bundeskabinett beschließt Gesetz gegen Steuerbetrug im Onlinehandel

Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) gegen Umsatzsteuerbetrug im Onlinehandel beschlossen. Vorgesehen sind zusätzliche Verpflichtungen für Handels-Plattformen wie Amazon oder Ebay. Kommen die Unternehmen diesen nicht nach, sollen sie selbst für nicht gezahlte Steuern in Haftung genommen werden.

Kabinett beschließt Schritte für bessere Personalsituation in Pflege

Das Bundeskabinett hat ein Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Personalsituation in der Pflege beschlossen. "Damit wollen wir deutlich machen, wir haben verstanden", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). "Wir wissen um die Vertrauenskrise in der Pflege." Die Beschlüsse enthielten konkrete Maßnahmen, um den Alltag in der Pflege zu verbessern. Spahns Gesetzesentwurf sieht etwa vor, dass ab dem 1. Januar 2019 in der stationären Altenpflege 13.000 neue Stellen geschaffen werden, die etwa 640 Millionen Euro kosten werden.

Bauernverband rechnet mit deutlich weniger Ernte

Der Deutsche Bauernverband (DBV) korrigiert seine Ernteprognose wegen der anhaltenden Dürre nach unten. Statt der zuletzt geschätzten 41 Millionen Tonnen Getreide rechnet der DBV mit rund 36 Millionen Tonnen. DBV-Präsident Joachim Rukwied forderte die Bundesländer zum zügigen Handeln auf, der Bund müsse dann folgen. "Die aus unserer Sicht eindeutigen Zahlen lassen eine grundsätzliche Entscheidung über Dürrehilfen schon jetzt zu", erklärte Rukwied. Die Voraussetzungen für Finanzhilfen durch die Länder seien in einigen Regionen klar erfüllt.

Forstleute fordern 1 Milliarde Euro auch für den Wald

Der Bund Deutscher Forstleute (BDF) fordert von Bund und Ländern 1 Milliarde Euro für den Wald - dieselbe Summe, die auch der Bauernverband an Soforthilfen für hitzebedingte Ernteausfälle durchsetzen will. Der Wald leide in diesen Tagen besonders unter der Hitze, erklärte der BDF. "Hunderte Hektar brannten bereits oder brennen noch." Den Forstleuten zufolge gehen wegen fehlender Wasserversorgung in diesem Jahr 500 Millionen junge Pflanzen verloren, die laut Deutschem Forstwirtschaftsrat jährlich im deutschen Wald gepflanzt werden.

VCD und Grüne werfen Regierung ein Jahr nach Diesel-Gipfel Untätigkeit vor

Ein Jahr nach dem Diesel-Gipfel von Bund, Ländern und Automobilindustrie hat der ökologisch orientierte Verkehrsclub Deutschland (VCD) der Bundesregierung Untätigkeit vorgeworfen. Immer noch würden sogar Neufahrzeuge verkauft, die den Grenzwert für den Ausstoß giftiger Stickoxide nicht einhalten, kritisierte der VCD. Eine "Ankündigungspolitik zu Lasten der Gesundheit", warfen auch die Grünen der Bundesregierung vor. "Noch magerer als die Ergebnisse des Dieselgipfels vor einem Jahr ist der Umsetzungsstand der Beschlüsse." Der Präsident des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), Jürgen Karpinski, nannte es "völlig unverständlich, warum es immer noch keine Nachrüst-Verordnung gibt". Dabei seien Nachrüstungen mit vertretbarem Aufwand umsetzbar.

Zahlungen von Arbeitsagentur an Bund nach Hartz-IV-Reform rechtmäßig

Im Zuge der Hartz-IV-Reform 2005 entstandene Überschüsse bei der Bundesagentur für Arbeit haben in den Bundeshaushalt einfließen dürfen. Der Bund durfte die Mittel verwenden, um die an die Stelle der Arbeitslosenhilfe getretenen Hartz-IV-Leistungen zu finanzieren, wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss entschied. Danach durfte die Bundesagentur auch 2008 Geld an den Bund zahlen, weil der im selben Jahr einen höheren Zuschuss in die Gegenrichtung geleistet hatte. (Az: 1 BvR 1728/12 und 1 BvR 1256/12)

Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund steigt deutlich

Die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland steigt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, erhöhte sich die Zahl im vergangenen Jahr um 4,4 Prozent auf 19,3 Millionen. Ein Mensch hat laut Bundesamt einen Migrationshintergrund, wenn er selbst oder ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Rund ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland gehört dazu. Größte Gruppen waren demnach Menschen mit türkischen Wurzeln (2,8 Millionen), mit polnischen (2,1 Millionen), russischen (1,4 Millionen), kasachischen (1,2 Millionen) und rumänischen (0,9 Millionen).

Indische Zentralbank erhöht Leitzins um 25 Basispunkte

Die indische Notenbank hat zum zweiten Mal in diesem Jahr ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 6,50 Prozent angehoben. Dafür stimmten fünf der sechs Mitglieder des geldpolitischen Rats. Mit dem Zinsschritt verbunden ist die Hoffnung, die durch starkes Wachstum und steigende Ölpreise ausgelöste Inflation zu dämpfen.

