DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In der Schweiz bleibt die Börse wegen des Bundesfeiertages mit dem Gedenken an den Rütlischwur geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.27 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.816,00 -0,04% +5,23% Euro-Stoxx-50 3.514,98 -0,30% +0,31% Stoxx-50 3.150,46 -0,47% -0,86% DAX 12.765,54 -0,31% -1,18% FTSE 7.646,01 -1,33% +0,17% CAC 5.506,03 -0,10% +3,64% Nikkei-225 22.746,70 +0,86% -0,08% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,14% -45

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD WTI/Nymex 67,97 70,46 -1,1% -0,79 METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.223,17 1.224,11 -0,1% -0,94 -6,1% Silber (Spot) 15,47 15,51 -0,3% -0,04 -8,7% Platin (Spot) 829,05 839,50 -1,2% -10,45 -10,8% Kupfer-Future 2,82 2,82 -0,1% -0,00 -15,6%

Am Ölmarkt fallen die Preise etwas zurück, nachdem am Vortag der US-Branchenverband API von einer unerwarteten Zunahme der Rohöl-Lagerbestände gesprochen hatte.

AUSBLICK AKTIEN USA

Der Handelskonflikt lässt Anleger an der Wall Street wieder vorsichtiger werden. Während US-Präsident Donald Trump mit den Europäern zuletzt einen Schmusekurs gefahren ist, scheint er den Handelskonflikt mit China zu verschärfen. Hochgekocht werden die Sorgen der Anleger von Berichten, wonach die USA noch im Wochen-, möglicherweise sogar im Tagesverlauf ihre Gangart verschärfen und androhen könnten, die Strafzölle auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar auf 25 Prozent anstatt der bisher angedachten 10 Prozent zu erhöhen. Zölle von 25 Prozent gelten bereits für chinesische US-Einfuhren im Umfang von 34 Milliarden Dollar. Angesichts dieser Aussichten halten sich Investoren mit Käufen zurück. Der wieder hochkochende Handelsstreit lässt die Apple-Geschäftszahlen etwas in den Hintergrund treten. Der Technologiegigant hat im dritten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet. Auch der Ausblick übertraf die hochgesteckten Erwartungen des Marktes. Nur bei den iPhone-Auslieferungen blieb der Konzern etwas hinter den Prognosen zurück. Vorbörslich steigt die Aktie um 3,5 Prozent. Händler stellen sich die Frage, ob die Apple-Geschäftszahlen die Stimmung im zuletzt angeschlagenen Technologiesektor wieder heben.

Für Pandora Media geht es um 17,1 Prozent nach oben. Der Musik-Streaminganbieter übertraf umsatzseitig die Erwartungen und engte zugleich den Quartalsverlust ein.

Ein Kursdebakel erlebt die Aktie von Big 5 Sporting Goods. Sie knickt um 8,5 Prozent ein, nachdem der Einzelhändler überraschend mit roten Zahlen aufgewartet hatte. Außerdem sanken die Umsätze im Jahresvergleich. Dem Unternehmen machte nach eigenen Angaben das Wetter einen Strich durch die Rechnung und verhagelte vor allem das Geschäft mit Camping- und Wassersportausrüstung.

Cheesecake Factory verdiente rund 10 Millionen weniger als vor Jahresfrist. Beim flächenbereinigten Umsatzwachstum schnitt der Käsekuchenbäcker aber besser als gedacht ab. Das Ergebnis sei unter anderem von Kosten für Rechtsstreitigkeiten belastet worden, teilte das Unternehmen mit. Die Aktie quittiert dies mit einem Minus von 8,4 Prozent.

Einen Kurseinbruch von 13,4 Prozent erleben Synaptics, nachdem die avisierte Übernahme durch Dialog vom Tisch ist.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 2Q

13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 1Q

22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q

23:30 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juli Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +185.000 Stellen zuvor: +177.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juli (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 1. Veröff.: 55,5 zuvor: 55,4 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 59,5 Punkte zuvor: 60,2 Punkte 16:00 Bauausgaben Juni PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,75% bis 2,00% zuvor: 1,75% bis 2,00%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die guten Apple-Geschäftszahlen führen nicht zu der erhofften Erleichterungsrally, da der Handelskonflikt wieder als Thema zurück ist. Der Markt reagiere nur deswegen nicht panisch, da dies nur als "Erhöhen des Einsatzes wie beim Poker" betrachtet werde, um den Druck der bevorstehenden Verhandlungen zu erhöhen, heißt es. Verbessert wird die Stimmung davon jedoch auch nicht. Zudem war auch der chinesische Einkaufsmanagerindex schwach ausgefallen. Die Freude über die guten Apple-Zahlen zeigen sich bei Zulieferer Dialog Semiconductor, die Titel springen um fast 9 Prozent nach oben. Zudem feiert der Markt, dass Dialog die Übernahmegespräche mit Synaptics beendet hat. Im Blick steht nun die Sitzung der US-Notenbank am Abend. VW fallen nach durchwachsenen Zahlen 1,8 Prozent. BMW und Daimler geben bis zu 1,1 Prozent nach. Infineon geben 1,6 Prozent ab trotz leicht über Erwartung liegender Geschäftszahlen. Allerdings habe die Automotive-Sparte die Erwartungen nicht erfüllt, heißt es. Autozulieferer zeigen sich von der schwächeren Auto-Sparte Infineons belastet. So fallen Leoni um 3,3 Prozent und Continental um 1,1 Prozent. Thyssenkrupp geben 1,3 Prozent nach. Der Gewinnausblick wurde gesenkt. "Besonders negativ sind die Aussagen zum Cashflow", so ein Händler. Rio Tinto fallen 4,4 Prozent. Analysten haben beim Gewinn mehr erwartet. Für Enel geht es 4 Prozent abwärts. Die Halbjahreszahlen lagen zwar im erwarteten Rahmen, jedoch hat Goldman Sachs die Aktien gesenkt. Die Geschäftszahlen von BNP Paribas unterstreichen das günstige Bild der Bankenbrache. Die positiven Entwicklungen in der Branche sind nun langsam eingepreist, daher zeigen sich BNP 0,2 Prozent im Minus.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.23 Uhr Di, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1686 -0,00% 1,1682 1,1702 -2,7% EUR/JPY 130,71 +0,01% 130,90 130,95 -3,4% EUR/CHF 1,1581 +0,08% 1,1598 1,1581 -1,1% EUR/GBP 0,8897 -0,14% 0,8914 0,8925 +0,1% USD/JPY 111,84 -0,00% 112,06 111,90 -0,7% GBP/USD 1,3137 +0,15% 1,3105 1,3115 -2,8% Bitcoin BTC/USD 7.588,24 -2,1% 7.551,51 7.755,09 -44,4%

Der Yen leidet darunter, dass die japanische Notenbank für noch längere Zeit extrem niedrige Zinsen angekündigt und generell an ihrer lockeren Geldpolitik festgehalten hat.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Im Spannungsfeld gut ausgefallener Apple-Geschäftszahlen, erneuter Schwächesignale der chinesischen Wirtschaft und der bevorstehenden geldpolitischen Beschlüsse der Fed am Abend haben die Aktienmärkte uneinheitlich geschlossen. Insbesondere an den chinesischen Börsen trübte der weiter schwelende Handelskonflikt die Stimmung. Die USA wollen möglicherweise ihre Gangart verschärfen. In Tokio sorgte der zur Vortageszeit deutlich schwächere Yen für Rückenwind. In Schanghai und Hongkong gerieten die Kurse im Späthandel unter stärkeren Druck. Weiter unter Druck standen Aktien von Impfstoffherstellern im Zuge der Untersuchungen innerhalb der Branche wegen Verunreinigungen. Nachdem am Dienstag bereits die offiziellen Einkaufsmanagerindizes Chinas für Juli eine leichte Wachstumsverlangsamung angedeutet hatten, sank nun auch der von Markit ermittelte Index für das verarbeitende Gewerbe leicht. Aktien von Apple-Zulieferern zeigten keine einheitliche Tendenz, nachdem Apple besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen vorgelegt hatte. In Hongkong verloren Sunny Optical mit dem fallenden Gesamtmarkt im Späthandel 2,1 Prozent, AAC gaben um 3,0 Prozent nach. In Seoul legte der Kurs des Konkurrenten Samsung um 0,6 Prozent zu, während LG Innotek um 0,3 Prozent nachgaben. In Taiwan verloren Largan Precision 1,9 Prozent, während es für Hon Hai um 0,4 Prozent nach oben ging und für Foxconn um 1,7 Prozent. Überraschend gut ausgefallene Geschäftszahlen von Honda trieben die Kurse im japanischen Autosektor. Honda gewannen 3,0, Toyota 1,3 und Nissan 0,8 Prozent. Sony machten nach den Geschäftszahlen einen Satz um 4,8 Prozent nach oben, Nintendo legten sogar um 6,4 Prozent zu.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt bilden sich leicht zurück. Im Blick steht die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Abend. Hier steht die Forward Guidance im Blick. Eine Zinserhöhung im September gilt an den Finanzmärkten als ausgemacht und eine weitere im Dezember wird als wahrscheinlich angesehen. Wie es im kommenden Jahr weitergeht, ist allerdings mit sehr viel höheren Unsicherheiten behaftet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Volkswagen erwägt Zell-Produktion für Feststoffbatterien

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 01, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)

Volkswagen erwägt eine eigene Fertigung von Zellen für neuartige Feststoffbatterien in einigen Jahren. Im Jahr 2022 oder 2023 sei eine Pilotfertigung möglich und eine Serienfertigung dann etwa zwei Jahre später, sagte Finanzvorstand Frank Witter. Zuletzt habe es bei der Erforschung der Technologie deutliche Fortschritte gegeben, ergänzte VW-CEO Herbert Diess.

Volkswagen bekräftigt Ausblick nach gutem zweiten Quartal

Angetrieben von guten Autoverkäufen der Kernmarke sowie Seat hat Volkswagen im zweiten Quartal mehr umgesetzt und verdient. Rückenwind erhielt der Konzern auch von einem guten Lkw-Geschäft. Unter dem Strich verdiente VW trotz einer weiteren Milliardenbelastung aus dem Dieselskandal etwas mehr als erwartet.

Infineon nach starkem dritten Quartal zuversichtlicher

Der Chiphersteller Infineon hat im seinem dritten Geschäftsquartal einmal mehr von einem starken Geschäft mit Halbleitern für die Automobilindustrie profitiert. Für das gesamte Geschäftsjahr wird Infineon zuversichtlicher, im vierten Quartal dürfte die Marge deutlich zulegen.

Audi bestellt VW-Manager Owsianski zum neuen China-Präsidenten

Stühlerücken bei Audi: Der Autobauer hat Thomas Owsianski zum Präsidenten seines China-Geschäftes bestellt. Der 51-Jährige, der von der Konzernmutter Volkswagen kommt, tritt die Nachfolge von Joachim Wedler an, der nach 34 Jahren im Konzern in den Ruhestand geht. Owsianski werde bereits ab dem 1. August das Top-Management von Audi China verstärken.

Osram büßt bei leicht rückläufigem Umsatz deutlich Gewinn ein

Osram hat im dritten Quartal erneut negative Währungseffekte und angesichts drohender Handelshemmnisse auch die Zurückhaltung von Kunden zu spüren bekommen. Das operative Ergebnis ging um knapp ein Viertel, der Überschuss sogar um knapp die Hälfte zurück. Den Umsatz konnte der Lichtkonzern auch auf vergleichbarer Basis nur stabil halten.

Norma verdient im zweiten Quartal fast 5 Prozent weniger

Der Verbindungstechnologiespezialist Norma hat im zweiten Quartal weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Gestiegene Rohstoffpreise und Handelsbarrieren, zum Beispiel durch US-Stahlzölle, ebenso wie Force majeure bei wichtigen Kunststoffkomponenten belasteten den operativen Gewinn.

Marge bei Vossloh im zweiten Quartal unter Vorjahr

Der Bahntechnikkonzern Vossloh hat im zweiten Quartal zwar Fahrt aufgenommen, die Marge blieb jedoch unter Vorjahr. Auch im laufenden Jahr rechnet das Unternehmen unverändert mit einer schwächeren Marge als 2017. Der Umsatz sank auf 234 Millionen Euro von 256 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Koenig & Bauer bestätigt nach hohem Auftragseingang Jahresprognose

Der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer hat nach einem starken zweiten Quartal die Jahresziele bestätigt. Angesichts einer gut gefüllten Projektpipeline in allen Geschäftsfeldern und eines hohen Auftragsbestandes sieht sich der SDAX-Konzern auf Kurs. Im ersten Halbjahr stieg der Auftragsbestand dank um 17,2 Prozent auf 805,8 Millionen Euro.

Comdirect erwartet kräftigen Gewinnanstieg wegen Ebase-Verkauf

Ihre rege Kundschaft hat die Commerzbank-Tochter Comdirect auch im zweiten Quartal nicht im Stich gelassen. Die Direktbank steigerte sowohl Zins- als auch Provisionsüberschuss. Insgesamt verdiente die Bank jedoch weniger, weil bestimmte Einmalerträge aus dem Vorjahreszeitraum ausblieben.

Air France-KLM leidet auch im 2. Quartal unter Streikkosten

Air France-KLM hat im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch verbucht. Unter anderem belasteten Streikkosten bei der Tochter Air France weiterhin die Bilanz. Konzernchef Jean-Marc Janaillac war im Mai im Streit um eine Tariferhöhung zurückgetreten. Seine Aufgaben wurden vorübergehend von Finanzvorstand Frederic Gagey übernommen.

BNP Paribas übertrifft die Erwartungen im zweiten Quartal

Die französische BNP Paribas hat ihren Gewinn im zweiten Quartal entgegen den Erwartungen stabil gehalten. Die Einnahmen steigerte die nach Bilanzsumme größte Bank Frankreichs leicht. Der Nettogewinn lag wie im Vorjahreszeitraum bei 2,4 Milliarden Euro. Von Factset befragte Analysten hatten einen Rückgang auf 2,07 Milliarden erwartet.

Versicherer Generali verdient mehr und bekommt neuen Finanzvorstand

Der italienische Versicherungskonzern Generali hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres unterm Strich 1,33 Milliarden Euro verdient und damit nach den Worten von Konzernchef Philippe Donnet eines der besten Halbjahresergebnisse seiner Unternehmensgeschichte abgeliefert. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 stieg der Nettogewinn um 8,8 Prozent.

Hohe Stahlpreise bescheren Arcelormittal Gewinnsprung

Arcelormittal hat im zweiten Quartal von hohen Stahlpreisen profitiert. Umsatz und Gewinn des Stahlkonzerns legten stärker als erwartet zu. Der Nettogewinn kletterte im Quartal um mehr als 40 Prozent auf 1,87 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 46 Prozent auf 3,07 Milliarden Dollar zu.

Novartis plant Arzneimittelvorräte für ungeordneten Brexit

Mit dem Schweizer Pharmaunternehmen Novartis erwägt ein weiterer Konzern, Arzneimittel zu bevorraten, falls sich die Europäische Union und Großbritannien nicht bis nächstes Jahr auf ein Brexit-Abkommen einigen. Der französische Wettbewerber Sanofi und andere europäische Unternehmen haben bereits ähnliche Pläne bestätigt.

Saint-Gobain kauft deutschen Isolierungsspezialisten HKO

Der französische Baustoffkonzern Saint-Gobain hat in Deutschland zugekauft. HKO, ein Spezialist für thermische Isolierung, Hochtemperaturverdichtungen und Brand- und Hitzeschutz, passe zu Saint-Gobains Strategie, sich in technologischen Nischen zu verstärken, hieß es.

DSM steigert operativen Gewinn zweistellig, bestätigt Prognose

Das niederländische Chemieunternehmen Koninklijke DSM N.V. hat im zweiten Quartal den operativen Gewinn prozentual zweistellig gesteigert, mehr umgesetzt und die Margen verbessert. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern, der Nahrungsergänzungsmittel, Arzneimittel und Industriechemikalien produziert.

Lloyds Banking erhöht den Ausblick für Marge und Kapitalstärke

Die britische Lloyds Banking Group hat den Ausblick für die Nettozinsmarge und Kapitalisierung nach einem starken ersten Halbjahr erhöht. Allerdings musste der größte britische Hypothekenanbieter eine weitere Rückstellung für höher als erwartete Schadenforderungen in der Zahlungsausfallversicherung vornehmen.

Apple wird von Huawei bei Smartphone-Marktanteilen überholt

Der Technologieriese Apple musste sich im Ranking der weltgrößten Smartphone-Hersteller im zweiten Quartal erstmals in acht Jahren mit der Bronzemedaille zufrieden geben. Der chinesische Hersteller Huawei zog an dem US-Konzern vorbei, wie der Marktforscher International Data Corp (IDC) berichtet.

Rio Tinto stockt nach Gewinnsprung Dividende und Aktienrückkäufe auf

Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat im ersten Halbjahr ein Drittel mehr verdient. Der britisch-australische Konzern will nun seine Aktionäre mit einer um 15 Prozent höheren Dividende am Gewinn beteiligen und eine weitere Milliarde US-Dollar für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben.

Aktien von China Tower am unteren Ende der Spanne - Kreise

Die Aktien des staatlichen Mobilfunkmasten-Betreibers China Tower kommen wohl am unteren Ende der Preisspanne von 1,26 bis 1,58 Hongkong-Dollar. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, hat der nach eigenen Angaben weltgrößte Mobilfunkmast-Betreiber den Ausgabepreis auf je 1,26 Hongkong-Dollar (entsprechend 0,16 US-Dollar) festgesetzt.

