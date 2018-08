Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für HeidelbergCement nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Die Anleger sollten sich bei dem Baustoffkonzern nicht zu sehr auf mögliche und kleine Kürzungen der Gewinnschätzungen fokussieren, sondern mehr das große Bild im Blick behalten, schrieb Analyst Josep Pujal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Aktienkurs sei bereits zu stark gesunken, so dass die Papiere auf diesem Niveau nun kaufenswert seien./la/zb Datum der Analyse: 31.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0115 2018-08-01/14:02

ISIN: DE0006047004