EXCHANGE NOTICE 1 August 2018 SHARES LIQUIDITY PROVIDING FOR THE ADMICOM OYJ'S SHARE ENDS The market making in accordance with the LP agreement between Admicom Oyj and Nordea Bank AB (publ) for the share of Admicom Oyj will end on 31 August 2018. Company name: Admicom Oyj Company code: ADMCM Trading code: ADMCM ISIN code: FI4000251830 Orderbook id: 148598 Liquidity Provider (LP): Nordea Bank AB (publ) Liquidity Providing ends: 31 August 2018 NASDAQ HELSINKI Global Listing Services ********************************************************************** TIEDOTE 1.8.2018 OSAKKEET MARKKINATAKAUS (LIQUIDITY PROVIDING) ADMICOM OYJ:N OSAKKEELLE PÄÄTTYY Admicom Oyj:n ja Nordea Bank AB (publ):n välisen markkinatakaussopimuksen mukainen markkinatakaus Admicom Oyj:n osakkeelle päättyy 31.8.2018. Yhtiön nimi: Admicom Oyj Yhtiötunnus: ADMCM Kaupankäyntitunnus: ADMCM ISIN-koodi: FI4000251830 id: 148598 Markkinatakaaja (LP): Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaus päättyy: 31.8.2018 NASDAQ HELSINKI Global Listing Services