Theresa May soll Urlaub verkürzt haben, um mit Emmanuel Macron über den Brexit zu sprechen DE30 orientierungslos im derzeitigen Aufwärtstrendkanal Thyssenkrupp (TKA.DE) fällt durch negative Gewinnaussichten

Während der gestrigen US-Sitzung stiegen die großen Aktienindizes der Wall Street dank der Erleichterung, die der Tech-Sektor durch den positiven Ergebnisbericht von Apple erzielt hatte. Solch ein rosiges Bild haben wir jedoch während des asiatischen Handels nicht gesehen. Die drohende Anhebung der Strafzölle ließ bereits nichts Gutes erahnen und im Gegenzug konnten wir bei den Aktienindizes der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt starke Rückgänge beobachten. In den anderen Teilen der Region sahen die Dinge besser aus: Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) fiel um 0,07% und der japanische Nikkei (JAP225) legte um 0,86% zu. Am Mittwoch haben wir eine gemischte Eröffnung der europäischen Handelssitzung erlebt. Die Aktien aus Spanien, Italien und dem Vereinigten Königreich eröffneten etwas niedriger, während deutsche und französische Aktien den Handel über dem gestrigen Schlusskurs starteten. Reiseunternehmen und Banken sind in den ersten Handelsminuten unter den größten Gewinnern, während Bergbauunternehmen am schlechtesten abschneiden. Es ist sicherlich eine schwierige Aufgabe, eine der größten europäischen Volkswirtschaften zu führen. Insbesondere wenn es darum geht, den Austritt aus der Europäischen Union vorzubereiten. Einem Bericht von Bloomberg zufolge beschloss die britische Premierministerin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...