An die immer höheren Temperaturen in diesem Sommer will man sich nicht unbedingt gewöhnen, an die jederzeit verlässliche Preissenkungs-Politik des bundesweiten Discounters NORMA aber schon: Heute, am ersten Mittwoch im August, senkt NORMA erneut den Butterpreis! Ab sofort kostet die 250-Gramm-Packung deutsche Markenbutter von Landfein in den NORMA-Filialen nur noch 1,75 EUR (gesenkt von 1,85 EUR) - viel Markenqualität für wenig Geld. Die NORMA-Kunden bekommen aber wie immer noch mehr geboten, wie sich auch an diesen neuen Tiefstpreisen zeigt: So kostet Landfein "Die Streichbare" in der 250-Gramm-Packung ab heute nur noch 1,65 EUR (gesenkt von 1,75 EUR) und auch beim Einkauf von Ananas-Scheiben der Marke RIVER VALLEY, 580-ml-Dose (neuer Vorteilspreis nur 0,89 EUR/zuvor 0,99 EUR) werden die NORMA-Kunden noch mehr sparen. Die NORMA-Zentrale teilt mit: "Aus Überzeugung bieten wir seit über 50 Jahren mehr für das Geld. An diesem Grundsatz wird sich nichts ändern, wann und wo sich eine neue Gelegenheit bietet, werden die Verkaufspreise noch weiter gesenkt."



DIE AKTUELLEN AUGUST-PREISSENKUNGEN BEI NORMA IM ÜBERBLICK:



LANDFEIN, Deutsche Markenbutter, 250g-Packung Jetzt: 1,75 EUR Bislang: 1,85 EUR



LANDFEIN, Die Streichbare, 250g-Packung Jetzt: 1,65 EUR Bislang: 1,75 EUR



RIVER VALLEY, Ananas-Scheiben, 580ml-Dose Jetzt: 0,89 EUR Bislang: 0,99 EUR



WEITERE PREISSENKUNGEN IN DEN NORMA-FILIALEN JE NACH REGIONALER VERFÜGBARKEIT.



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop https://www.norma24.de finden die Kunden neben vielen attraktiven Nonfood-Warenwelten mit 20.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder die aktuellsten Produkte zur Telekommunikation.



