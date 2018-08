Vor rund zwei Jahrzehnten bahnte sich eine Auseinandersetzung an, die längst noch nicht an ihr Ende gekommen ist: Der Islamwissenschaftler Bassam Tibi, engagierter Gegner der forcierten Islamisierung in Europa, veröffentlichte 1996 einen Beitrag über "Multikultureller Werte-Relativismus und Werte-Verlust". Der Aufsatz wäre wohl bald vergessen worden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...