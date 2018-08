Berlin (ots) -



November, der digitale Partner für das Ende des Lebens, hat eine Serie A Finanzierungsrunde in Millionenhöhe abgeschlossen. Insgesamt investierten die MIG VerwaltungsAG (MIG AG) als Lead Investor sowie die Bestandsinvestoren bisher rund 5 Mio. Euro. Zu letzteren zählen Bonial-Gründer Christian Gaiser, Hamba Investments, Helmut Jeggle, STS Ventures und audibene-Gründer Marco Vietor.



November, 2016 gegründet, bietet ein zeitgemässes Angebot für Bestattungsvorsorge und Bestattungen aus einer Hand: Zunächst können sich Interessenten im umfangreichen Onlineportal zu den verschiedenen Aspekten des Themas informieren. Im zweiten Schritt erarbeitet November mit seinen Kunden eine individuelle Bestattungsvorsorge. Vorsorgende halten dabei ihre persönlichen Wünsche für ihren Abschied fest. Sie sorgen damit schon zu Lebzeiten für eine sichere Finanzierung und die Umsetzung ihrer eigenen Vorstellungen. Im Todesfall übernimmt November anhand der festgehaltenen Planung die notwendigen Schritte in Zusammenarbeit mit einem deutschlandweiten Netzwerk an traditionellen Bestattern.



Den Kunden steht bei ihrer Planung jederzeit ein qualifizierter Berater von November zur Seite. Digitalisierte Prozesse machen die Abwicklung komfortabel und einfach. November bietet ein digitales, flexibles und ortsunabhängiges Angebot für eine sich wandelnde Gesellschaft. «Wir ermöglichen es Menschen, sich und ihre Familien organisatorisch und finanziell für den Fall der Fälle abzusichern. Das gibt den Familien ein wunderbar beruhigendes Gefühl», sagt Robin Klemm, einer der Gründer und Geschäftsführer.



Das eingeworbene Kapital soll zum Ausbau der starken Marktposition in Deutschland und zur weiteren Verbesserung der Erfahrungen mit den Kunden verwendet werden. Dazu zählen der Ausbau der Kundenberatung und die Weiterentwicklung der Onlineplattform. «Die signifikante Unterstützung durch Neu- und Altinvestoren bestärkt uns in unserem Wachstumskurs», freut sich Christoph Basner, weiterer Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens.



Michael Motschmann, General Partner der MIG AG, sagt: «Die konsequente Positionierung als digitale Premiummarke, die starke Position im deutschen Markt und die klare Vision der Gründer hat uns überzeugt. Wir glauben an das Potential von November, ein echter Game Changer in einem Milliardenmarkt zu werden. Mit der Beteiligung an November verbreitern wir systematisch unser Portfolio um digital getriebene Geschäftsmodelle.»



November ist der digitale Partner für das Ende des Lebens und bietet ein zeitgemässes, umfangreiches Angebot für Bestattungsvorsorge und Bestattungen aus einer Hand. Seit der Gründung 2016 hat November mehr als 2000 Kunden erfolgreich beraten. Dabei legt das Unternehmen größten Wert auf die Qualität der Beratung und der erbrachten Leistungen. Dies bestätigte erst im Mai 2018 eine repräsentative Kundenbefragung des TÜV Saarland. Als erstem Anbieter in dieser Branche wurde November das TÜV Kundenzufriedenheitszertifikat mit der Note «sehr gut» verliehen. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt aktuell 25 Mitarbeiter und wächst rasch weiter.



