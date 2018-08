Wieder ist ein Monat vergangen und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), zuständig für die Vergabe des Umweltbonus für Elektrofahrzeuge, teilt uns bis ins letzte Detail mit welchen Autos in welcher Stückzahl und im welchen Bundesland zugelassen und gefördert wurden. Soweit so gut! Es wird auf die nach wie vor geringe Anzahl der geförderten […]Wieder ist ein Monat vergangen und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), zuständig für die Vergabe des Umweltbonus für Elektrofahrzeuge, teilt uns bis ins letzte Detail mit welchen Autos in welcher Stückzahl und im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...