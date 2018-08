Gestern veröffentlichte Pfizer seinen Halbjahresbericht und erfreute damit die Anleger. Der Kurs der Aktie stieg in der Folge dynamisch an und erreichte das Jahreshoch bei 40 USD. Im vorbörslichen Handel zeigte sich die Pfizer-Aktie bisher fest und könnte knapp unterhalb der runden Marke in den Handel an der New York Stock Exchange starten.

Aktuelles zur Aktie: Wie ist das zweite Quartal gelaufen?

Auf der Einnahmenseite konnte im zweiten Quartal eine Steigerung von 4 % erreicht werden, ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...