Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 71,34 Euro belassen. Analyst Jacques-Henri Gaulard bezeichnete die Resultate der französischen Großbank in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als "nicht inspirierend". Ungeachtet der Vorsorge für Kreditausfälle seien die Kosten stärker gestiegen als die Erträge, was etwas ärgerlich sei./la/zb Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0131 2018-08-01/14:50

ISIN: FR0000131104