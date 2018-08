Uniper Vorstandsvorsitzender krankheitsbedingt abwesend DGAP-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Sonstiges Uniper Vorstandsvorsitzender krankheitsbedingt abwesend 01.08.2018 / 15:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Vorstandsvorsitzende der Uniper SE, Klaus Schäfer, hat den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Dr. Bernhard Reutersberg, darüber informiert, dass er an Krebs erkrankt ist und die Behandlung mehrere Monate in Anspruch nehmen wird. In dieser Zeit wird Klaus Schäfer seine Aufgaben als Vorsitzender des Vorstands nicht wahrnehmen können. Der Aufsichtsrat wird mit dem Vorstand Regelungen über die Vertretung und die Verteilung von Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden treffen. Kontakt: Marc Koebernick Head of Investor Relations Uniper SE E.ON-Platz 1 40479 Düsseldorf Telefon +49 211 4579 4489 Telefax +49 211 4579 952082 Email ir@uniper.energy 01.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Uniper SE E.ON-Platz 1 40479 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 211 73275 0 Fax: +49 211 4579 5 01 E-Mail: info@uniper.energy Internet: www.uniper.energy ISIN: DE000UNSE018, DE000UNSE1V6 WKN: UNSE01, UNSE1V Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 710009 01.08.2018 CET/CEST

ISIN DE000UNSE018 DE000UNSE1V6

AXC0199 2018-08-01/15:01