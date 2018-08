Die NordLB hat das Kursziel für Airbus von 93 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Modelle A320neo und A350 trieben die Ergebnisse des Flugzeugherstellers an, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die mit dem A400M-Programm verbundenen Risiken scheinen abzunehmen. Zudem zeigten die Aufträge aus der Airline-Branche wieder mehr Dynamik. Allerdings resultierten weiter Risiken aus Korruptionsvorwürfen./bek/edh Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0132 2018-08-01/15:02

ISIN: NL0000235190