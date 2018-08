Berlin (ots) -



"Prost Bauherr", hieß es am Mittwochmittag auf der Baustelle von Berlins größter stützenfreier Messe- und Kongresshalle - dem hub27 Berlin. Seit 2017 wächst dort der Messestandort Berlin um 15.000 qm² Nettogrundfläche.



Rund 220 Gäste waren zum Richtfest gekommen, um den Planern, Ingenieuren und Männern & Frauen vom Bau für die bisher geleistete Arbeit zu danken.



Der Baubeginn für die säulenfreie Multifunktionshalle war im November 2017. Planung und Bau werden durch die GOLDBECK GmbH durchgeführt. Mit einer Nutzfläche von 10.000 qm² wird der Neubau ab Sommer 2019 Platz schaffen für Kongresse, Tagungen und Konferenzen mit bis zu 11.500 Teilnehmern. Die Gesamtkosten für den hub 27 Berlin betragen 75 Millionen Euro. Das aktuell größte Bauprojekt der Messe Berlin liegt im geplanten Zeit- und Kostenrahmen.



Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH, würdigte den Einsatz aller am Bau Beteiligten und wies auf die Bedeutung des hub27 im Rahmen der mehrjährigen Geländesanierung hin: "Der hub27 ist für uns eine wichtige Voraussetzung und der Startschuss zur Geländesanierung. In den kommenden 15 Jahren werden wir Schritt für Schritt das über viele Jahrzehnte gewachsene Gelände modernisieren und damit unsere Standortattraktivität weiter erhöhen." Mit Blick auf den eng getakteten Veranstaltungskalender der Messe Berlin ergänzte er: "Der hub27 wird schon bald zusätzliche hochkarätige Kongresse und Firmenevents beherbergen sowie Weltleitmessen wie die InnoTrans, IFA oder ITB Berlin entlasten." Die neue Multifunktionshalle werde sich "ihren festen Platz im internationalen Veranstaltungsmarkt erobern."



Ramona Pop, Berlins Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin, fügte hinzu: "Berlin hat in den letzten Jahren seine starke Position im Wettbewerb um die internationalen Kongressdestinationen nicht nur behauptet, sondern sogar ausgebaut. Die Hauptstadt mit der Messe Berlin spielt hier in der weltweiten Spitzengruppe. Mit insgesamt rund 140.000 Veranstaltungen und 11,7 Millionen Teilnehmern in ganz Berlin, hat der Tagungs- und Kongressmarkt im letzten Jahr erstmals mehr als eine Milliarde Euro Nettowertschöpfung generiert. Der hub27 ist daher eine wichtige Investition in die Zukunft des Messe- und Kongressstandorts Berlin."



Dachdecker Thilo Schelenz (von der sächsischen Bedachungen Schwind) wünschte in seinem Richtspruch: "Sei Glück, Gesundheit, Fröhlichkeit, Begleiter Euch in Ewigkeit. Zerbreche Glas nun hier im Grunde, geweiht sei dieses Bauwerk nun zur Stunde."



Die Fertigstellung des multifunktionalen Großraumwunders ist für April 2019 geplant und wird das bestehende Berliner Angebot für Großveranstaltungen, Kongresse, Konferenzen und Ausstellungen erweitern - ganz nach dem Motto: MORE BERLIN!



