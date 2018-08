Der amerikanische Industriekonzern Rockwell Collins Inc. (ISIN: US7743411016, NYSE: COL) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 33 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre. Die nächste Zahlung erfolgt am 10. September 2018 (Record date ist der 20. August 2018). Das Unternehmen schüttet damit auf das gesamte Jahr gerechnet unverändert 1,32 US-Dollar an die Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 138,99 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...