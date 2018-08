Wien (www.fondscheck.de) - Alte Liebe rostet nicht: Professionelle Fondskäufer wenden sich wieder stärker aktiven Managern zu. Das zeigt eine Umfrage des Asset Managers Pinebridge Investments unter Fondsselektoren in Europa, so die Experten von "FONDS professionell".Knapp 60 Prozent der Befragten auf dem Fund Forum International in Berlin hätten angegeben, in den kommenden fünf Jahren einen größeren Teil ihres Kapitals in aktiv verwaltete Produkte investieren zu wollen. Hauptgrund dafür seien die zunehmende Volatilität an den Märkten sowie makroökonomische Risiken. "Investoren, die fast komplett in passiven Strategien investiert waren, werden wieder aktiver", habe Anik Sen, Aktienchef bei Pinebridge, gesagt. ...

