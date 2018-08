Der internationale Preis für Heizöl an den Spot-Märkten ist stark an die Rohölpreise gekoppelt. Der Verfall der Ölpreise führte Heizöl im Januar 2016 auf ein Tief bei unter 25 Dollar je 100 Liter Heizöl. In Folge einer stabilen Aufwärtsbewegung kletterte der Kurs dann im Mai 2018 auf ein Mehrjahreshoch von über 60 Dollar je 100 Liter Heizöl. Kurz- bis mittelfristig wird mit einer Seitwärtsbewegung gerechnet, an den Futures-Märkten tendiert Heizöl langfristig abwärts. In Deutschland müssen die ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...