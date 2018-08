Im europaweiten Tarifkonflikt mit den Piloten verzichtet der Billigflieger Ryanair in Deutschland auf harsche Drohungen. Es sei im Fall eines Arbeitskampfes nicht geplant, Flugzeuge aus dem deutschen Markt in andere Länder zu verlegen, sagte Marketing-Chef Kenny Jacobs der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. "Wir wollen das Wachstum in Deutschland fortsetzen, wir wollen weiterhin neue Jobs schaffen und sicher keine Jobs streichen", erklärte der Manager. Er sei sich sicher, dass man mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) zu einem Tarifvertrag kommen werde. Die VC will allerdings voraussichtlich in der kommenden Woche zu einem Streik an den deutschen Basen von Ryanair aufrufen./ceb/DP/tos

ISIN IE00BYTBXV33

AXC0205 2018-08-01/15:18