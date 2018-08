ROUNDUP 2: VW-Chef Diess will trotz WLTP-Schlamassel weiter aufräumen

WOLFSBURG - Volkswagen -Chef Herbert Diess will die Not zur Tugend machen und die kostspieligen Probleme mit neuen Abgastests auch zum Aufräumen im Konzern nutzen. Der seit etwas mehr als 100 Tagen amtierende Österreicher will sich bei seinem Anspruch, den weltgrößten Autobauer schneller und flexibler zu machen, nicht von mauen Aussichten für das zweite Halbjahr bremsen lassen - ebenso wenig von neuen Milliardenkosten für die Dieselaffäre.

ROUNDUP 2: Thyssenkrupp muss wegen schwachem Anlagenbau Prognose senken

ESSEN - Der Industriekonzern Thyssenkrupp hat wegen anhaltender Probleme seiner Anlagen- und Schiffbausparte die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2017/2018 gesenkt. So erwartet das Unternehmen wegen höherer Kosten für verschiedene Großprojekte einen Verlust für die Sparte im dritten Quartal, was das Konzernergebnis belasten wird. Thyssenkrupp will nun mit einem Umbau des Bereichs sowie Einsparungen gegensteuern.

GESAMT-ROUNDUP/Der nächste digitale Geldbeutel: Apple Pay kommt nach Deutschland

FRANKFURT/CUPERTINO - Die Einkäufe im Supermarkt, der Kaffee an der Ecke oder die Rechnung im Restaurant: Künftig werden immer mehr Menschen in Deutschland die Möglichkeit haben, in solchen Alltagssituationen per Smartphone zu zahlen. Ist die Geldbörse auf dem Handy hierzulande bisher nur eine Nische, könnte der Markt nun in Fahrt kommen. Nach dem Start von Google Pay Ende Juni hat mit Apple der nächste US-Technologieriese angekündigt, seinen Zahldienst nach Deutschland zu bringen. Er trifft auf Gegenwehr heimischer Banken, die die bargeldverliebten Deutschen mit eigenen Angeboten umwerben. Für das Projekt hat Apple prominente Partner engagiert.

ROUNDUP: iPhone X belebt Apple-Geschäft

CUPERTINO - Das teure iPhone X bleibt eine Geldmaschine für Apple . Der US-Konzern übertraf im vergangenen Quartal die Erwartungen der Analysten und ist auf Kurs, die Marke von einer Billion Dollar beim Börsenwert zu knacken. Bei der Vorlage der Quartalszahlen kündigte Konzernchef Tim Cook auch den Start des iPhone-Bezahldienstes Apple Pay in Deutschland bis Ende dieses Jahres an. Welche Banken daran teilnehmen ist bislang unklar.

ROUNDUP: Infineon nach gutem Quartal optimistischer für das Gesamtjahr

NEUBIBERG - Der Chiphersteller Infineon gibt sich nach einer Entspannung auf der Währungsseite sowie gut laufender Geschäfte für das aktuelle Geschäftsjahr wieder optimistischer. Dabei profitiert der Konzern von einer anhaltend guten Nachfrage im Automobilgeschäft, insbesondere im Bereich Elektromobilität. Zudem laufen die Geschäfte mit Halbleitern für Industrieantriebe, Haushaltsgeräte und die Windenergie rund. Die Zahlen zum dritten Quartal fielen am oberen Ende der Unternehmenserwartungen aus.

ROUNDUP: Osram verdient deutlich weniger - Aktie an MDax-Spitze

MÜNCHEN - Der Lichtkonzern Osram hat im dritten Geschäftsquartal einen deutlichen Gewinnrückgang erlitten. Eine schwächere Nachfrage im Automobilgeschäft, der stärkere Euro sowie höhere Kosten, etwa zur Produktionsausweitung, lasteten auf Umsatz und Gewinn, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Die Ergebnisse fielen jedoch nicht ganz so schlecht aus wie von Analysten zuvor befürchtet. Die Aktie, die sich derzeit in einem Zick-Zack-Kurs befindet, legte am Morgen um rund drei Prozent zu und war damit mit Abstand Spitzenreiter im MDax .

ROUNDUP: Qiagen bleibt auf Wachstumskurs - Aktie auf 17-Jahres-Hoch

VENLO - Qiagen bleibt auf Wachstumskurs. Im zweiten Quartal profitierte das Gendiagnostik- und Biotechunternehmen vor allem von einer stark angezogenen Nachfrage nach seinem Tuberkulosetest Quantiferon. Auch gaben Währungseffekte weiter Auftrieb, wenngleich nicht mehr ganz so stark wie zum Jahresauftakt. Konzernchef Peer Schatz rechnet für 2018 mit weniger Rückenwind durch die Wechselkurse. Er hält aber an seinen Wachstumszielen fest, wie Qiagen am späten Dienstagabend im niederländischen Venlo mitteilte.

ROUNDUP: BNP Paribas verdient mehr als erwartet - Aktie aber nur kurz im Plus

PARIS - Die französische Großbank BNP Paribas hat im zweiten Quartal überraschend viel verdient. Trotz des starken Euro, steigender Kosten und schwacher Geschäfte an den Anleihe-, Rohstoff- und Währungsmärkten blieb der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr stabil. Gut lief einmal mehr das Geschäft mit Privatkunden und der Verwaltung von großen Vermögen. Positiv wirkte sich auch die gesunkene Vorsorge für Kreditausfälle aus.

ROUNDUP: Streiks drücken Gewinn von Air France-KLM - Anleger dennoch erleichtert

PARIS - Streiks, Chefwechsel und teureres Kerosin: Die Turbulenzen bei der Fluggesellschaft Air France-KLM haben im zweiten Quartal tiefe Spuren in der Bilanz hinterlassen. Höhere Ticketpreise konnten höhere Kosten und die Verunsicherung der von Streiks gebeutelten Kundschaft nicht ausgleichen. Analysten hatten aber mit noch Schlimmerem gerechnet. Und Generaldirektor und Finanzchef Frédéric Gagey machte bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Mittwoch in Paris Hoffnung auf weiterhin steigende Durchschnittserlöse.

Weitere Meldungen

-Comdirect verdient wegen Wachstumsinvestitionen weniger

-Britische Großbank Lloyds profitiert von gutem Zinsgeschäft

-Generali verdient trotz höherer Katastrophenschäden mehr

-ROUNDUP: ArcelorMittal verdient prächtig und sagt noch stärkere Nachfrage voraus

-Rio Tinto verdient dank höherer Rohstoffkosten deutlich mehr

-Großbank Intesa legt überraschend stark zu - Aktie dennoch im Minus

-Adidas beendet Zusammenarbeit mit iranischem Fußballverband

-Porsche trotz hoher Kosten weiter sehr profitabel

-Neues Ferrari-Management bleibt bei Marchionnes Zielen

-ROUNDUP: Intershop nimmt für neues Geschäftsmodell Verlust in Kauf

-Enel sitzt auf höherem Schuldenberg

-Dialog Semiconductor beendet Übernahmegespräche mit Synaptics

-Siemens soll Steag-Großkraftwerk im Ruhrgebiet bauen

-Höhere Rohstoffkosten drücken auf Norma-Gewinn

-BAE Systems büßt Umsatz und Gewinn ein

-Spahn: Weniger Patienten in Krankenhäuser mit zu wenig Pflegekräften

-UBS siegt vor Bundesverwaltungsgericht - Keine Amtshilfe an Frankreich

-Marktforscher: Huawei überholt Apple bei Smartphone-Absatz

-L'Oreal kauft deutsche Naturkosmetik

-EU-Kommission stimmt zu: Henkell sichert sich Mehrheit an Freixenet

-US-Mobilfunker Sprint startet besser als erwartet ins neue Geschäftsjahr

-Koenig & Bauer: Maschinen zum Bedrucken von Verpackungen gefragt

-ROUNDUP: Ab 2019 Steuervorteil für Elektro-Autos als Dienstwagen

-Trump kann feiern: EU importiert deutlich mehr US-Soja

-Kreise: Tesla investiert fünf Milliarden US-Dollar in Fabrik in China

-ROUNDUP: 2,4 Milliarden für Ausbauoffensive - Schnelles Internet für alle?

-ROUNDUP: Milliardenpaket gegen Pflegenotstand - Anreize für mehr Fachkräfte

-ROUNDUP: EU erlaubt Bayer längere Behandlungsintervalle für Augenmittel

-Bauernpräsident fordert Dürrehilfen unabhängig von Betriebsform

-DJV-Mehrheit stimmt für Tarifkompromiss bei Zeitungen

-Ryanair-Piloten in Belgien rufen zum Streik auf

-ROUNDUP: Facebook und Instagram versprechen besseres Zeit-Management

-ROUNDUP: Bauern erwarten wegen Dürre noch schlechtere Getreideernte

-Spahn fordert: Kassen und Kliniken sollen Streit über Pflege beenden

-CDU und Grüne für neue Sondersitzung zur Medikamentenaufsicht°

