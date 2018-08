=== *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 2Q, Paris *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 3Q und Vorlage der Konzernstrategie "Vision 2020+" (08:30 PK), München *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Köln *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Essen 07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1H, Bad Neustadt/Saale *** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 2Q, Wien *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam *** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1H, Paris *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 1H (08:00 Telefonkonferenz), Berlin *** 07:30 DE/Metro AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 2Q, Metzingen *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 1H, Düsseldorf *** 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, ausführliches Ergebnis 2Q (10:30 Telefonkonferenz), Kirchheim/Teck 07:30 DE/Elmos Semiconductor AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Dortmund 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1H, Aßlar 07:30 DE/Deutz AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Köln *** 08:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 2Q (08:15 Telefonkonferenz), Unterföhring *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1H, London 08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Ergebnis 1H, London 08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 1Q, Hamamatsu *** 08:30 DE/Continental AG, Ergebnis 2Q, Hannover *** 09:00 DE/Volkswagen AG (VW), Halbjahresergebnis der Marke Volkswagen (11:00 Telefonkonferenz), Wolfsburg *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juni Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,5% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+3,0% gg Vj *** 12:00 US/Dowdupont Inc, Ergebnis 2Q, Midland *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Quartalsbericht zur Inflation Bank Rate PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,50% 13:00 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 2Q, New York 13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 217.000 *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juni PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Juli *** - DE/ifo-Wirtschaftsklima Eurozone 3Q ===

