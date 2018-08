Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-08-01 / 15:06 Mark Garrett wird neuer CEO bei Marquard & Bahls *Am 1. August 2018 tritt Mark Garrett seine neue Funktion als CEO der Marquard & Bahls AG an. Der Vorstand besteht nun aus zwei Mitgliedern: Mark Garrett und Lorenz Zwingmann, der im Januar 2018 als CFO in den Vorstand berufen wurde.* Im Rahmen einer langfristigen Nachfolgeregelung hatte das Unternehmen bereits am 19. April 2018 angekündigt, dass Mark Garrett die Leitung des Hamburger Unternehmens übernehmen wird. Zuletzt war er seit 2007 Vorstandsvorsitzender der Borealis AG, Österreich. Zuvor hatte er eine lange Karriere in der chemischen Industrie hinter sich. "Mark Garrett bringt einen reichen Erfahrungsschatz aus mehr als dreißig Jahren in der chemischen und petrochemischen Industrie mit und der Aufsichtsrat freut sich sehr, einen so angesehenen und erfahrenen CEO für unser Unternehmen gewonnen zu haben", sagte Daniel Weisser, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Marquard & Bahls. Marquard & Bahls AG ist ein in Hamburg ansässiges Unternehmen, das in den Bereichen Energieversorgung, -handel und -logistik tätig ist. Zu den zentralen Geschäftsfeldern gehören Handel, Tanklagerlogistik und Flugzeugbetankung. Darüber hinaus betätigt sich das Unternehmen in den Bereichen Schüttgutumschlag, Biogas, Emissionshandel, Mineralölanalytik und Energiedienstleistungen. Marquard & Bahls ist über ihre Tochtergesellschaften in 36 Ländern in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 7.700 Mitarbeiter. ( www.marquard-bahls.de [1] Pressekontakt: Thomas Kollner Leiter Corporate Communication Marquard & Bahls AG Tel. +49 40 37004-0 communication@marquard-bahls.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Marquard & Bahls AG Schlagwort(e): Energie 2018-08-01 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 710055 2018-08-01 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=7d4bed9e559bf7d110ac7c8c6f1103da&application_id=710055&site_id=vwd&application_name=news

