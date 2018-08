Der BCA-Konzern konnte das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 mit einem deutlich verbesserten Ergebnis gegenüber 2016 abschließen. So stieg in absoluten Zahlen der Konzernumsatz 2017 um 7,9% auf 52,6 Mio. Euro. Einer Unternehmensmitteilung zufolge sieht die Geschäftsleitung die Gründe hierfür in den Ergebnisverbesserungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...