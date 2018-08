Seit den 1970er Jahren war der Cannabis-Konsum in den Vereinigten Staaten illegal. Erst in den letzten Jahren setzte ein Umdenken ein. In 9 Staaten ist der Cannabis-Konsum als Rauschmittel mittlerweile freigegeben, in 30 anderen Staaten darf Cannabis für medizinische Zwecke eingesetzt werden. Dies führte zu einem regelrechten Boom von Marihuana-Aktien, so stieg der marktbreite "Alternative Harvest ETF (MJ)" von Januar 2017 bis Januar 2018 von 24 auf 38 Dollar, danach gab der ETF jedoch seine ... (Robert Sasse)

