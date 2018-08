Die im dritten Geschäftsquartal hohen Verkaufspreise für das iPhone von Apple haben die US-Investmentbank Goldman Sachs positiv überrascht. Sie signalisierten eine robuste Nachfrage, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob deswegen sein Kursziel von 164 auf 200 US-Dollar an, beließ seine Einstufung aber auf "Neutral".

Der von Apple erzielte Preis für das iPhone von im Schnitt 724 US-Dollar habe um 5 Prozent über seiner Schätzung gelegen. Auch die Unternehmensprognose sei etwas besser ausgefallen als von ihm erwartet. Der Experte geht davon aus, dass die durchschnittlichen Schätzungen am Markt steigen werden, dabei allerdings die Erwartungen an die Verkaufspreise wahrscheinlich für das Dezember-Quartal weiterhin zu niedrig bleiben werden.

Hall erhöhte seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebit) des Kalenderjahres 2019 um 3 Prozent, senkte jedoch seine Gewinnprognose je Aktie um 1 Prozent, da er von geringeren Aktienrückkäufen ausgeht.

Bei Papieren mit der Einstufung "Neutral" erwartet Goldman Sachs auf dem aktuellen Kursniveau sowie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Unternehmen aus der gleichen Branche ein eher durchschnittliches Renditepotenzial./ajx/la/he

Analysierendes Institut Goldman Sachs.

ISIN US0378331005

AXC0218 2018-08-01/15:44