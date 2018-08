Die EU kommt den Wünschen des US-Präsidenten nach. Wie der Deal es vorsieht, werden deutlich mehr Sojabohnen importiert als noch vor fünf Wochen.

Die EU hat gute Nachrichten für US-Präsident Donald Trump: Europäische Importeure haben in den vergangenen fünf Wochen fast vier Mal so viele Sojabohnen in den Vereinigten Staaten gekauft wie im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Die Importmenge erhöhte sich damit von 93.850 auf 359.305 Tonnen, wie die EU-Kommission am Mittwoch mitteilte. Die Menge des aus den USA importierten Sojamehls stieg sogar um das rund 33-fache von 5373 auf 184.663 Tonnen.

