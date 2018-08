Die britische Investmentbank Barclays hat Just Eat nach einer sehr schwachen Kursentwicklung nach den Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1000 Pence belassen. Der Markt habe die insgesamt starken Zahlen des Essenslieferanten ignoriert und sich nur auf die Schwäche des Bestellwachstums auf dem Heimatmarkt Großbritannien fokussiert, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grund für die Schwäche sei die Fusion mit Hungryhouse, das Wetter und die Weltmeisterschaft gewesen./ck/bek Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0141 2018-08-01/15:52

ISIN: GB00BKX5CN86