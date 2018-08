Brooklyn, New York (ots/PRNewswire) - VACAYA wurde von preisgekrönten Führungskräften aus der Tourismus- und Reisebranche mit kombiniert fast 100 Jahren Erfahrung in den Bereichen Unterhaltung, Hotellerie und Reisen ins Leben gerufen, um LGBT+Reisenden eine neue Option zu bieten - eine Option mit beispiellosem und geradezu manisch gastorientiertem Fokus, der perfekt auf die Bedürfnisse und Wünsche der LGBT+Community zugeschnitten ist.



"Wir stellen die Spielregeln neu auf", erklärt VACAYA CEO Randle Roper. "Bis auf wenige Ausnahmen sind die Möglichkeiten für unsere Community stark eingeschränkt. Ab sofort haben LGBT+Reisende eine supersichere neue Option. Sie haben lange auf ein gastorientiertes Unternehmen wie VACAYA gewartet, und wir selbst können es kaum erwarten, all das zu teilen, was wir auf Lager haben!"



VACAYA hat als erste große LGBT+Feriengesellschaft überhaupt, die Schiffe und Resorts komplett bucht, Allerhand zu bieten:



- Exklusive Nutzung eines gesamten Resorts - das TheLeading Hotels of the Worlds UNICO Riviera Maya. - Vergünstigungen im UNICO, wie Spa-Behandlungen, Ausflüge und weiteres, sind inklusive. - Großer Auftritt mit dem größten Schiff, das jemals zum Provincetown Carnival eingelaufen ist. - Kreuzfahrt auf der Celebrity Summit, die gerade eine Multi-Millionen-Dollar-Auffrischung hinter sich hat. - Möglichkeiten für die Gäste, sich bei den von ihnen besuchten Gemeinschaften positiv einzubringen. - Online-Buchung rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr.



VACAYA CMO Patrick Gunn ergänzt, "VACAYA geht es darum, neue Ziele zu erforschen, Erinnerungen fürs Leben zu schaffen und den Gemeinschaften, die wir besuchen, etwas zurückzugeben. Dieser Geist spiegelt sich perfekt in unserem Slogan wider: open sea. open mind. (offenes Meer. offener Geist.)".



Zur Premierensaison bietet VACAYA eine spannende Auswahl an Urlaubsmöglichkeiten, die durch langjährige Erfahrung und die exzellenten Beziehungen, die VACAYAs Gründer im Laufe der Jahre aufgebaut haben, ermöglicht werden:



- VACAYA PTOWN CRUISE AUF DER CELEBRITY SUMMIT: Die 7-Nächte-Kreuzfahrt, die vom 11. - 18. August 2019 von New York (Port Liberty) aus auf der Celebrity Summit startet, wird Geschichte schreiben - nicht nur als die größte Gay-Cruise zum Ptown Carnival, sondern auch als das größte Schiff, das je in Provincetown über Nacht vor Anker ging! - VACAYA MEXICO RESORT: VACAYA peppt das All-Inclusive-Club-Konzept mit dem 5-Sterne UNICO Riviera Maya auf, das ein beispielloses und für Normalreisende nicht zugängliches Niveau an Luxus und Inklusiv-Leistungen bietet. Das gesamte Resort ist vom 27. Oktober - 2. November 2019 einschließlich Halloween und dem "Tag der Toten" exklusiv VACAYA-Gästen vorbehalten. - VACAYA FLUSSKREUZFAHRTEN IN EUROPA: Festliche Stimmung mit VACAYA - erkunden Sie an Bord des luxuriösen Emerald Star-Ship die Weihnachtsmärkte Europas von Amsterdam bis Budapest. Reisetermine mit Option auf 7 bzw. 14 Nächte starten ab 5. Dezember 2019.



Um das Debüt gebührend zu feiern, bietet VACAYA Frühbucher- und Studentenpreise sowie eine Best-Preis-Garantie auf https://www.myVACAYA.com/offers/ an. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.myVACAYA.com.



Pressekontakt: Patrick Gunn patrick@myvacaya.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/723077/VACAYA.jpg