In den USA sind die Bauausgaben im Juni überraschend gesunken. Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 1,1 Prozent gefallen, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet.

Gleichzeitig wurde der Anstieg im Vormonat allerdings nach oben revidiert. Im Mai waren die Investitionen am Bau demnach um 1,3 Prozent gestiegen. Zunächst war nur ein Zuwachs von 0,4 Prozent festgestellt worden. Die Ausgaben unterliegen in der Regel starken Schwankungen./jkr/jsl/he

