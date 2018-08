Karma Network gibt die Gründung seines exklusiven Investmentclubs

bekannt



New York (ots/PRNewswire) - Karma Network

(http://karmanetwork.com/), die erste digitale Mitgliederplattform,

die eine Investmentgruppe gleichgesinnter Family Offices und privater

und institutioneller Anleger betreut, gab kürzlich die bevorstehende

Gründung ihres Investmentclubs bekannt. Das private Forum, das sich

an Family Offices und andere vermögende Investoren richtet, bietet

Management-Dienstleistungen und Zugang zu kreativen Deal-Strukturen,

die den Wert der Mitglieder des Netzwerks und ihrer Unternehmen

steigern. Abonnenten der Netzwerkplattform erhalten exklusiven Zugang

zu Karmas sorgfältig ausgewählter Mitgliedschaft, die sich aus

führenden internationalen Investoren und Betreibern zusammensetzt,

sowie zu fortschrittlichen globalen Makroinformationen, Analysen und

Perspektiven, die direkt von den Mitgliedern stammen.



Das Netzwerk will die Lücke zwischen Informationen und

Möglichkeiten schließen, um profitable Lösungen für die weltweit

dringlichsten Herausforderungen zu entwickeln. Karma hat die

Erzählkompetenz seiner verschiedenen Berichterstatter genutzt, um

spannende Darstellungen zu verfassen und Stakeholder-Perspektiven zu

sammeln, die den Betrachter zum Handeln inspirieren. Ausgestattet mit

den Informationen und Erkenntnissen aus Karmas SVOD-Inhalten sind die

Netzwerkmitglieder in der Lage, sinnvolle Beziehungen und

strategische Partnerschaften einzugehen, um Risiken bei

Privatsektor-Bemühen in den wichtigsten Bereichen und Regionen mit

maximaler Wirkung zu reduzieren und diese Bemühen auf diese Weise zu

beschleunigen.



Derzeit bietet Karma allen seinen Mitgliedern exklusive Inhalte,

die auf bestimmte Branchen, Sektoren und Märkte von Interesse

zugeschnitten sind; der Zugang zur Deal-Plattform des Netzwerks ist

jedoch nur für zugelassene Investoren auf Einladung und Antrag

möglich, mit einem Kriterium, das sicherstellt, dass die Mitglieder

von Karma nicht nur Kapital, sondern vor allem strategischen Wert zur

Beschleunigung von Unternehmen bereitstellen können. "Es herrscht das

Missverständnis vor, dass diese Generation in unserem

Investmentansatz spekulativ und aggressiv ist", sagte Karam Hinduja,

Gründer und CEO von Karmas Muttergesellschaft Timeless. "Tatsächlich

sind wir sehr strategisch, relativ konservativ und vor allem

langfristig orientiert. Karma verkörpert die Art und Weise, wie

unsere Generation investiert." Bisher hat sich das Netzwerk mit

Family Offices und Einzelinvestoren zusammengeschlossen, um

Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Finanzen, Medien und

Gesundheitswesen zu nutzen. Diejenigen, die mehr über den Karma

Investment Club erfahren möchten, werden gebeten, sich auf der

Website (https://mailchi.mp/karmanetwork.com/investmentclub) des

Unternehmens anzumelden, um von einem Mitglied des

Karma-Investmentteams kontaktiert zu werden.



Informationen zu Karma:



Karma ist ein globales Netzwerk von führenden Family Offices,

Investoren und Unternehmern, die profitable Lösungen für die weltweit

dringlichsten Herausforderungen entwickeln, indem sie Berichte und

Perspektiven über globale makroökonomische Trends, Risiken und

Chancen in allen Märkten liefern und Investitionsmöglichkeiten

aufzeigen, die aus Strategien hervorgehen, die in Zusammenarbeit mit

unserem Netzwerk entwickelt wurden.



Originaltext: Karma Network

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100065379

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100065379.rss2



Pressekontakt:

Jennifer Roberts, Timeless Media

E-Mail: info@timelessmedia.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/725151/Karma_Network_Karam_H

induja.jpg