Die jüngsten Kursentwicklungen des Leichtmetalls verlaufen parallel zu den Beziehungen der Großmächte. Im April stiegen die Kurse an der London Metal Exchange von 1.966 auf ein Mehrjahreshoch von 2.600 Doller je Tonne an. Zuvor hatten die USA Sanktionen gegen den weltweit größten Aluminiumproduzenten RUSAL verhängt, weshalb Befürchtungen herrschten, dass Aluminium auf dem Weltmarkt knapp werden könnte. Diese Befürchtungen haben sich bisher nicht bewahrheitet, da China in die Lücke eingesprungen ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...