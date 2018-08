Kupfer gilt als wirtschaftlicher Frühindikator, da es vielfältig in der Industrie verwendet wird. Der weltweit größte Kupferverbraucher ist die chinesische Industrie und die jüngsten Drohungen Trumps gegen das Reich der Mitte haben Wirkung gezeigt - zumindest was den Kupferpreis angeht. Das rote Industriemetall erreichte erst am 8. Juni ein mehrjähriges Hoch bei 7.262,50 Dollar je Tonne. Doch mit den Befürchtungen um einen amerikanisch-chinesischen Handelkrieg setzte der Absturz ein. Die Tonne ... (Robert Sasse)

