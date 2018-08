Kurz bevor die US-Notenbank ihren neuen Kurs bekannt gibt, ist die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen auf drei Prozent gestiegen. Es könnte ein Warnsignal sein.

Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe hat eine wichtige Marke überschritten: Sie liegt am Mittwoch bei mehr als drei Prozent. Es ist das erste Mal seit Juni. Im April hatten die USA diese Marke zum ersten Mal seit mehr als vier Jahren überschritten. Nun wird die Hürde erneut genommen. US-Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit sind die wichtigste Richtschnur für den globalen Anleihemarkt.

Grund für den Anstieg der Renditen ist außer den starken Arbeitsmarktdaten auch die jüngste Ankündigung des US-Finanzministeriums, mehr Anleihen am Markt zu platzieren. In diesem Quartal will die US-Regierung mit 78 Milliarden Dollar fünf Milliarden Dollar mehr Anleihen begeben als im Quartal zuvor.

Grund dafür ist die spendierfreudige Politik des US-Präsidenten. Donald Trump hat nicht nur eine großzügige Steuerreform durchgesetzt, sondern auch ein enormes Ausgabenpaket beschlossen. Damit steigen die Staatsschulden auf neue Rekordwerte. Und das muss finanziert werden.

Die Kapitalmarktzinsen - also die Renditen an den Anleihemärkten - sind für die Konjunktur von großer Bedeutung. Steigen die Renditen, müssen Staaten, Unternehmen, Banken und Privatleute mehr für Kredite zahlen. Das kann theoretisch das Wirtschaftswachstum abwürgen.

Der jüngste Anstieg kommt ausgerechnet an dem Tag, an dem die amerikanische Notenbank ihren neuen Kurs bekannt gibt. Am Markt wird nicht mit keinen überraschenden Entscheidungen gerechnet. Aber vor dem Hintergrund steigender Renditen ist es umso interessanter zu hören, was die Fed über die künftige Entwicklung der US-Wirtschaft denkt. Bislang boomt die Konjunktur in den USA. Bryce Doty, Fondmanager von SIT Investment Associates, rechnet damit, dass die Rendite bis Ende des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...