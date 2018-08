NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie ist im Juli langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 55,3 von 55,4 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 55,5 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 55,5 ermittelt worden.

"Das verarbeitende Gewerbe in den USA ist im Juli weiter gewachsen, es gibt aber zunehmend Gegenwind durch Versorgungsengpässe, steigende Preise und nachlassende Exporte", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Die Umfrage ergab, dass die Produktion mit einem annualisierten Wachstum von rund 1 Prozent steigt, die schwächste Dynamik seit Ende letzten Jahres."

August 01, 2018 09:52 ET (13:52 GMT)

