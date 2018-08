Die NordLB hat die Einstufung für Fresenius SE nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Wie in den Vorquartalen sei die Geschäftsdynamik des Medizinkonzerns währungsbereinigt und ohne Sondereffekte grundsätzlich weiterhin erfreulich gewesen, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/la Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0155 2018-08-01/16:51

ISIN: DE0005785604